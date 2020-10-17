شكرا لقرائتكم خبر عن «الكمامة» تضاف لزي الطلاب العام الدراسي الجديد ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد «2020 – 2021» بالمدارس الخاصة في بورسعيد، وسط اجراءات الإحترازية من فيروس كورونا أبرزها إرتداء الكمامة كجزء من الزي المدرسي ورش المواد المطهرة لكل الطلبة والطالبات وهيئة التدريس.

وقال موريس فريد – مدير المدرسة اليونانية ببورسعيد، التابعة المطرانية بورسعيد، إنه تم تخصيص بوابات للطلبة والطالبات بالمرحلة الإبتدائية وبوابة أخرى للمرحلة الإعدادية، مع قياس الحرارة للطلاب وهيئة التدريس والإداريين بالماسح الحراري والتشديد على إرتداء الكمامة ورش الكحول ،كما تم تقسيم حضور الصفوف على مدار الأسبوع، مشيراً إلى أن أولياء الأمور إلتزموا بالتعليمات التي تم إبلاغهم بها حفاظاً على سلامة أبنائهم.

فيما سيبدأ العام الدراسي الجديد بكامل طاقته غد الأحد في جميع المدارس الحكومية لكافة المراحل التعليمية بمحافظة بورسعيد.