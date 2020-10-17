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شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب بنها يعقد حوارا مع الطلاب الجدد بالكليه (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد الدكتور مصطفى القاضى عميد طب بنها حوار تفاعلى مع الطلاب الجدد خلال حفل استقبلا للطلاب الجدد بحضور الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب واالدكتور حسام أمين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة وأمين الكلية ورئيس اتحاد الطلاب، وذلك بمدرج الكلية.
وادار العميد والوكلاء حوار تفاعلي مع الطلاب الجدد، لمعرفة ما إذا كان هناك أي معوقات تقابلهم اثناء الدراسة والعمل على حلها بأقصى سرعة، وقال «القاضى» انه سيتم توفير الجداول الدراسية واتباع كافة الاجراءات الاحترازية خلال الدراسة مع التزام الادارة بحل أي مشكلات تواجه أي طالب حتى يتيسر للطلاب الانتظام في الدراسة بالنظام الجديد، كما سيتم تجهيز مدرج دراسي جديد بكافة المستلزمات والأدوات الحديثة اللازمة للدراسة.
وتوجه «عميد الكلية بالتهنيئة القلبية للطلاب الجدد، متمنيًا لهم عام دراسي متميز وناجح، كما اكد على أنه دائمًا متواجد لرعاية الطلاب وحل ما قد يقف أمامهم من عوائق.
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