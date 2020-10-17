شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة فى مدارس الفترتين وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار، مصطفى الهم، محافظ الاقصر، على ضرورة توفير المناخ الصحى للطلاب والمتابعة المستمرة للنظافة العامة للمدارس مع تواجد الزائرات الصحيات بشكل دورى بالمدارس وتنفيد كل التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ لمنع التزاحم وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس.

وأعلن عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انتظام أعمال الدراسة للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ للمراحل التعليمية ابتدائي، إعدادى، ثانوي بكافة المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تعمل بنظام الفترتين.

وأوضح عمران أنه منذ الصباح الباكر تفقد مديرو الإدارات التعليمية المدارس للتأكد من انتظام اليوم الدراسى والتعرف على أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو أولياء الأمور ووضع أنسب وأسرع الحلول لها، لضمان جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد موضحاً انه تم توزيع الدليل الإرشادي لوزارة الصحة الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ضمانا لانتظام العملية التعليمية ولحماية الطلاب. مؤكدا أنه تم التشديد على مدراء المدراس بتطبيق وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بجميع المنشآت التعليمية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمدارس، خلال اليوم الدراسي.