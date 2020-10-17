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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون فى محافظة البحيرة، بجولة شملت 3 مدارس فى نطاق المركز، للإطمئنان على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمُعلمين والعاملين فى قطاع التربية والتعليم بالمركز فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

وحرص «غطاس» على إلقاء كلمة فى طابور الصباح فى مدرستى الإمين الإبتدائية ووادى النطرون الإعدادية، للتأكيد على أهمية إتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وفحص التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والعمال فى المدراس بشكل يومى، كما ألقى كلمة للتلاميذ فى الفصول فى الحصة الأولى بمدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية، مبينًا أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية حرصًا على صحتهم.

وقام «غطاس» بزيارة مدرسة الأمين الإبتدائية ووادى النطرون الإعدادية وخالد بن الوليد الإبتدائية، والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خلال التواجد فى المدرسة والفحص الحرارى للتلاميذ، وأكد على أهمية نظافة الفصول ودورات المياه والتأكيد على تهوية الفصول، وتسليم الكتب للتلاميذ فورًا ودون التقيد بسداد المصروفات الدراسية.

درس طابور الصباح أول أيام الدراسة: حافظ على نفسك من كورونا (صور)

درس طابور الصباح أول أيام الدراسة: حافظ على نفسك من كورونا (صور)

درس طابور الصباح أول أيام الدراسة: حافظ على نفسك من كورونا (صور)

درس طابور الصباح أول أيام الدراسة: حافظ على نفسك من كورونا (صور)

درس طابور الصباح أول أيام الدراسة: حافظ على نفسك من كورونا (صور)

درس طابور الصباح أول أيام الدراسة: حافظ على نفسك من كورونا (صور)

درس طابور الصباح أول أيام الدراسة: حافظ على نفسك من كورونا (صور)

درس طابور الصباح أول أيام الدراسة: حافظ على نفسك من كورونا (صور)