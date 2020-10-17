شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة إزالة للتعديات المخالفة، أسفرت جهودها عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 3 قراريط و2 سهم بما يعادل 540 متر، بناحية الأخيوة والمناجاة الصغرى وشهداء 2 بحر البقر، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الدبش، وتم مساواة المخالفات حتى منسوب سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتشكيل لجان للمرور الميداني على الأراضي الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للكتل السكانية، للتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية، حفاظاً على الأرض الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى، مؤكدا استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المستمرة، لرصد أي حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.