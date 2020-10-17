شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح عدد من المدارس فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حضور طابور الصباح وسط الطلاب بمدرسة الشهيد أسامة محمد الثانوية بنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركة الطلاب فى أول أيام العام الدراسى .

ووجه محافظ الجيزة التهنئة للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته .

وأكد المحافظ حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب مشيراً إلى أنه تم تقليل الكثافة الطلابية بالفصول عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي .

كما افتتح راشد توسعات مدرسة أحمد بهجت الرسمية لغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية بتكلفة 4,7 مليون جنيه بإجمالى 14 فصل دراسى جديد بالإضافة الى افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة السادات الابتدائية بتكلفة مليون جنيه .

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لافتا ان العام الدراسي الجديد يشهد دخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة بتكلفة 601 مليون جنيه منهم 35 مدرسة بالقرى بالمراكز بالإضافة إلى تنفيذ اعمال الصيانة لدورات المياه والنوافذ والانارة والابواب والديسكات لكافة المدارس على مستوى المحافظة .

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكيد على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس و توفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع المخلفات اولاً بأول .

وخلال جولاته التفقدية للمدارس حرص المحافظ على طمأنة الأهالى باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب مشيراً أنه على الطالب فى حال الشعور بأى أعراض مرضية ان يتغيب عن المدرسة وولى أمره يقوم بإبلاغ المدرسة لاتباع الإجراءات الوقائية والصحية التى تضمن سلامة الجميع .

واكد محافظ الجيزة ان الادارات التعليمية بالمحافظة بدأت فى تسليم حوالى 65 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الاول الثانوى العام وفقا لمنظومة التعليم المطور التى اقرتها وزارة التربية والتعليم .