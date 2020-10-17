شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة تحضر عقد قران على يد "مأذونة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها لتواجدها ضمن المدعوين في عقد قران على يد المأذونة زينب سيد، موضحه أنها ضمن 58 من المأذونات في مصر، كما أشادت بقدرتها على إتمام عملها. وكتبت مايا مرسى، عبر حسابها بموقع تويتر :" حضرت عقد قران كان على يد المأذونة زينب سيد .. كانت جميلة وشاطرة قوي وهي بتنصح العريس والعروسة ... سعيدة ان تواجدها كان المدعويين مبسوطين به وعايزين يتصوروا معها. أعطوا فرصة لمأذونات مصر عندنا ٥٨ مأذونة ..... الفرح بيبقى حلو قوي على فكرة فخورة بيكي قوي قوي يا زينب".



مايا مرسى

من جانب أخر، توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الدكتورة سلمى فؤاد دوارة عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس، بمناسبة توليها منصب عميدة كلية الطب بجامعة الجلالة. وأعربت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان، عن فخرها وسعادتها باختيار الدكتورة سلمى فؤاد دوارة لهذا المنصب الهام.



المأذونة مع العروسين

وأشارت إلى أن الدكتورة فؤاد سلمى دوارة نموذج "نسائي" مشرف، شغلت العديد من المناصب أثبتت خلالها قدراتها وتميزها وكان لها العديد من الإسهامات في مجال الجراحة العامة ، متنية لها المزيد من التقدم والنجاح وداوم التوفيق.

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المأذونة خلال قيامها بعقد القران وتوقيع الشهود

جدير بالذكر أن الدكتورة سلمى دوارة شغلت مناصب عديدة من أهمها أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، مؤسسة ورئيسة قسم الجراحة العامة بكلية الطب بالقوات المسلحة ، ومديرة مركز تطوير التعليم الطبى بكلية طب جامعة القاهرة القاهرة وعضوة المجلس العلمى - الزمالة المصرية - الجراحة العامة.