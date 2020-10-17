شكرا لقرائتكم خبر عن صوت من الجنة..عبدالرحمن يبدع فى قراءة القرآن بطابور الصباح بمدرسة السعيدية(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طابور الصباح بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة قراءة الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح آيات من كتاب الله بصوت عذب أبهر زملاءه من طلاب الصف الأول الثانوى، حيث وصفه بعضهم بأنه صاحب حنجرة قوية ولها مستقبل كبير فى قراءة وتجويد القرآن.

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وقال عبد الرحمن عبد الفتاح، إنه بدأ حبه للقرآن واكتشاف صوته وحنجرته منذ الصغر، وكان شغوفا دائما بالاستماع إلى صوت الشيخ عبد الباسط فى كثير من المناسبات والحفلات وكثير من المقرئين.

ولفت الطالب، إلى أنه بدأ يقرأ فى بعض المناسبات التى تنظمها المدرسة والإدارة التعليمية حتى أصبح القارئ الرسمى لأى حفلة بالمدرسة، وطالب عبد الرحمن بتنمية موهبته وتجويده للقرآن ومساعدة بعض المتخصصين فى أن يجيد القراءة بأحكام التجويد، قائلا: رغم أنى أحب كثير من المشايخ منهم عبد الباسط ومحمد صديق إلا أنه يتمنى أن يكون مثل الشيخ محمود الشحات، متابعا: "أنا ليا صوتى وحبى للمشايخ دفعنى أن أقلدهم".