الرئيس السيسي يوفد مندوبا للعزاء فى وفاة الفنان محمود ياسين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمد أبو الفتوح لتشييع جنازة المرحوم الفنان محمود ياسين، وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته.

وشيعت جنازة الفنان الراحل محمود ياسين أمس الأول من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم .

قدم الفنان الراحل محمود ياسين فى السينما أدوارا صغيرة فى نهاية حقبة الستينيات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

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وفى التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان)، و(ماما فى القسم).

منحه التقدم فى العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمى وإخراج على إدريس.