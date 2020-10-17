شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشيد بجهود المصريين بالخارج للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من مبادرات المصريين المقيمين بالخارج، والتى تهدف إلى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة الفاعلة للحفاظ على مكتسبات المرحلة الراهنة، وذلك مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب، حيث من المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وفى السياق ذاته أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود المصريين بالخارج ووطنيتهم التى تتجلى فى كل موقف يحتاج إلى دعمهم ومشاركتهم، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت اهتماما بارزا بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم فى مجلس النواب ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم.

وفى ضوء حرص المصريين بالخارج على أداء الواجب الوطنى، والمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية، أطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج حملة تطوعية لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار "صوتك مسموع".

وفى السياق ذاته دعا عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج إلى ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستورى المقبل الخاص بانتخابات مجلس النواب 2020، عن طريق البريد الحكومى، وإعطاء صوتهم لمن يعبر عنهم بكل صدق، واختيار أكثر المرشحين قربا لهم فى الشارع ومعرفة بمشكلات منطقتهم السكنية بالمحافظات، وعدم الاستجابة إلى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة، مؤكدين أن المشاركة واجب دستورى؛ لأن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد أملا حقيقيا فى تغيير واقعنا إلى الأفضل.

وأشار مؤسسو مبادرة "صوتك مسموع" إلى ثقتهم فى نزاهة الانتخابات فى ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات، مع وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، حيث شكلت السيدات نحو ربع مجلس النواب فى الدورة الماضية، ما يعطى أملا فى تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة وبناءة تنعكس على الأداء البرلماني والتشريعى، وينفى أى شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تستهدف إحباط المواطنين والنيل من عزيمتهم حتى لا يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية.

وأضاف مؤسسو المبادرة أن الحملة تقف على الحياد من كل المرشحى الفردى والقوائم، وأن الحملة تطوعية غير هادفة للربح، وأن أهداف المبادرة تتمثل في الآتي:

Advertisements

- دعوة أبناء مصر في الخارج للمشاركة في الانتخابات.

- تقديم الدعم اللوجيستي للناخبين في الخارج، بالإضافة لمساعدة كبار السن والأماكن البعيدة الوصول إلى مكاتب البريد.

- شرح طريقة التصويت الصحيحة بطريقة البريد كذلك التعريف بالمرشحين والقوائم الانتخابية بالمحافظات.

- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعليمات كل دولة بشأن كورونا.

- التصدى لحملات المقاطعة والشائعات المغرضة.

- رفع شعار "الدولة المصرية قبل أى كيان" فى كل الدول حول العالم.