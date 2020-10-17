وزيرة الهجرة تشيد بجهود المصريين بالخارج للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من مبادرات المصريين المقيمين بالخارج، والتى تهدف إلى تعريف المصريين حول العالم بحقوقهم الدستورية، وأهمية المشاركة الفاعلة للحفاظ على مكتسبات المرحلة الراهنة، وذلك مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب، حيث من المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.
وفى السياق ذاته أشادت السفيرة نبيلة مكرم بجهود المصريين بالخارج ووطنيتهم التى تتجلى فى كل موقف يحتاج إلى دعمهم ومشاركتهم، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت اهتماما بارزا بالمصريين بالخارج، وتم تخصيص مقاعد لهم فى مجلس النواب ليعبروا عن صوتهم ومطالبهم.
وفى ضوء حرص المصريين بالخارج على أداء الواجب الوطنى، والمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية، أطلق عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج حملة تطوعية لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار "صوتك مسموع".
وفى السياق ذاته دعا عدد من قيادات وكوادر المصريين بالخارج إلى ضرورة المشاركة فى الاستحقاق الدستورى المقبل الخاص بانتخابات مجلس النواب 2020، عن طريق البريد الحكومى، وإعطاء صوتهم لمن يعبر عنهم بكل صدق، واختيار أكثر المرشحين قربا لهم فى الشارع ومعرفة بمشكلات منطقتهم السكنية بالمحافظات، وعدم الاستجابة إلى دعوات الهدم والتخريب والمقاطعة، مؤكدين أن المشاركة واجب دستورى؛ لأن الانتخابات البرلمانية المقبلة تعد أملا حقيقيا فى تغيير واقعنا إلى الأفضل.
وأشار مؤسسو مبادرة "صوتك مسموع" إلى ثقتهم فى نزاهة الانتخابات فى ظل حرص الدولة المصرية على تكافؤ الفرص والتمثيل العادل لكل الفئات، مع وجود مرشحين من الشباب والمرأة في البرلمان بنسبة كبيرة وغير مسبوقة، حيث شكلت السيدات نحو ربع مجلس النواب فى الدورة الماضية، ما يعطى أملا فى تمكين الكوادر الوطنية الواعدة، وضخ دماء جديدة وأفكار متنوعة وبناءة تنعكس على الأداء البرلماني والتشريعى، وينفى أى شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تستهدف إحباط المواطنين والنيل من عزيمتهم حتى لا يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية.
وأضاف مؤسسو المبادرة أن الحملة تقف على الحياد من كل المرشحى الفردى والقوائم، وأن الحملة تطوعية غير هادفة للربح، وأن أهداف المبادرة تتمثل في الآتي:
- دعوة أبناء مصر في الخارج للمشاركة في الانتخابات.
- تقديم الدعم اللوجيستي للناخبين في الخارج، بالإضافة لمساعدة كبار السن والأماكن البعيدة الوصول إلى مكاتب البريد.
- شرح طريقة التصويت الصحيحة بطريقة البريد كذلك التعريف بالمرشحين والقوائم الانتخابية بالمحافظات.
- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعليمات كل دولة بشأن كورونا.
- التصدى لحملات المقاطعة والشائعات المغرضة.
- رفع شعار "الدولة المصرية قبل أى كيان" فى كل الدول حول العالم.
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