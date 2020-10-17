شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 347 شابا وتحرير 20 محضرا للمنشآت المخالفة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 347 شاباً ، من بينهم أثنين من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتسجيل 1692 من راغبى عمل ، فضلا عن استخراج 664 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار على أبو الحسن وكيل المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى أن المديرية قامت فى مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحاً للرعاية الإجتماعية والصحية لـ 56 عاملاً 45 ألفاً و 500 جنيه ، فضلاً عن تسجيل 53 عاملاً جديداً بالمنظومة .

وفى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 15 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى واحدة منها ، وتحويل 6 شكوى للقضاء ، وحفظ أخرى ، بالإضافة إلى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة ، فضلاً عن عمل 3 ندوات توعية للعمال بالمنشآت بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 130 منشأة ، وأسفر عن تحرير 20 محضراً ، وبحث 8 شكاوى فى نفس المجال.

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وقال: إن المديرية قامت فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 304 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .

فى سياق متصل أعلنت وزارة القوى العاملة نجاح جهودها بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط ومكاسب عمل ومزايا مالية وعينية أفضل لـ 450 عاملًا بإحدى الشركات، وتحقق التوازن بين مطالب العاملين بالشركة وسياستها.