شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة للطلاب: المرحلة الجامعية تحدد مكانتكم بالمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، المعرض الدائم للأنشطة الطلابية التى تقدمها الإدارات المختلفة لرعاية الشباب بكليات الجامعة ضمن الاحتفال باستقبال الطلاب الجدد، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب القدامى والجدد، مؤكدًا لهم أن الجامعة تفتح ذراعيها لهم وتعتز بانضمامهم إليها، وأن المرحلة الجامعية هى مرحلة مهمة لأنها ستحدد مكانة كل طالب فى المجتمع.

ووجه الدكتور محمد الخشت، نصائح للطلاب: "على كل طالب ألا يجعل هدفه النجاح فقط، ولكن أن يصبح هدفه تكوين نفسه وعقله كإنسان من خلال العلم والفن والثقافة، واستغلال الفرصة لتطوير المهارات وزيادة المعلومات لكى يكون خريجًا يمتلك مهارات قوية وله رؤية ورأي".

وأكد الدكتور الخشت، أنه تم وضع خطة شاملة لتطبيق نظام التعليم الإلكترونى بالكليات خلال العام الدراسى الجديد 2020 - 2021، وإطلاق منصة تعليمية ذكية على أعلى مستوى بالتعاون مع جهات عالمية، وتقسيم الفرق الدراسية وتوزيعها على مدار الأسبوع لمنع التزاحم وتحقيق التباعد الاجتماعي، والتوسع فى دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعى المركزى ومساعدة كل من يستحق الدعم دون تحمل الطلاب أية أعباء مالية إضافية.