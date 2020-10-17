شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد انطلاق العام الجامعى الجديد بجامعة عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، انطلاق العام الجامعى بجامعة عين شمس، إذ حضر الوزير ورئيس الجامعة، استقبال الطلاب أمام الباب الرئيسى للجامعة.

وشدد وزير التعليم العالى على ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد وزير التعليم العالى اعمال الانشاءات داخل الحرم الجامعي، بعين شمس، بالاضافة لبعض أنشطة الطلاب داخل الحرم الجامعى.

وكان الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أصدر قراراً بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة وذلك اعتباراً من اليوم السبت 17 أكتوبر.

وأكد أن القرار سيطبق على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة، كما يطبق على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .

كما كلف رئيس الجامعة إدارة الأمن الجامعى بتفيذ القرار، بجانب تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة بمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

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وفوض عمداء الكليات والمعاهد بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات، وهى الإنذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.













