شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يفتتح معرض الأنشطة الطلابية بأول أيام العام الدراسي بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات اليوم السبت، فعاليات انطلاق العام الدراسى الجديد 2020 /2021، حيث شهد عزف فريق من موسيقى الشرطة السلام الجمهورى. وافتتح الدكتور محمد الخشت المعرض الدائم للأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة ضمن برنامج فعاليات استقبال الطلاب الجدد بجامعة القاهرة للعام الجامعى الجديد.

وتستقبل كليات جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2020 - 2021، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الدراسة في جامعة القاهرة هذا العام تبدأ بأكبر منصة تعليمية ذكية في العالم، حيث تستوعب 270 ألف طالب و 14 ألف مقررًا دراسيًا في الفصلين الدراسيين وتستخدم تطبيقات ذكية تستخدمها جامعات أمريكا وأوربا.

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وتنظم جامعة القاهرة، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب، حيث يقام معرض دائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية أمام الباب الجمهوري، ومن المقرر أن تبدأ الجامعة استقبال الطلاب بتحية العلم وعزف السلام الجمهوري.

يشار إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر تعليمات لعمداء الكليات والمعاهد بتطبيق خطة التعلم بنسب الحضور المقررة، واتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها قبل بدء العام الجامعي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على جميع منسوبى الجامعة، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى طبقًا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وسرعة اتخاذ القرارات الفورية والحاسمة دون أي إبطاء، والتعامل وفقًا للبروتوكولات المعمول بها من وزارة الصحة مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو من أي أعراض للفيروس.