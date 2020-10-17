شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تعلن ضبط 5000 عبوة أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قامت على مدار الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيش مفاجئة على عدد 8 مؤسسات صيدلية ومخزن أدوية غير مرخص بمحافظة الإسكندرية.

وأشار الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 5000 عبوة من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، كما أسفرت الحملات إيضا عن ضبط أدوية مؤثرات على الحالة النفسية بدون فواتير، وتم ضبط مخزن غير مرخص برفقة مباحث الاموال العامه، وعثر به على كميات من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وبدون فواتير.

ولفت الغمراوى، إلى أن التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء المصرية يواصل جهود تكثيف الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية، من أجل ضبط وإحكام الرقابة على المستحضرات الدوائية المتداولة فى السوق المصري، وأن ذلك يأتى فى إطار سعى الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية وسلامة الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة والضبط، والتأكد من تطبيق الأسس السليمة لتداول الأدوية فى مصر، وحماية صناعة الدواء المصرية، وحفاظا على حقوق الشركات والكيانات المنتجة للدواء فى السوق المصرى.