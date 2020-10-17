شكرا لقرائتكم خبر عن أولى خطوات "القضاء على القمامة" بعد تصديق السيسى على قانون المخلفات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين عبر القناة الأولى المصرية، وon ، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون مصر بلا مخلفات خلال الفترة المقبلة".

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ويقول التقرير المتلفز: "خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية نحو إنهاء أزمة عانت منها البلاد لسنوات طويلة ومثلت عقبة نحو الحفاظ على وجه مصر الحضاري، متمثلة في القمامة والمخلفات الصلبة التي بات حلها قاب قوسين أو أدنى، عقب تصديق الرئيس السيسي على قانون رقم 202 لعام 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر".

وتابع: "إنجاز كبير يمثله القانون لجهود الدعم المؤسسي في التعامل أزمة القمامة بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي بل وضعت رؤى بعيدة المدى تتسم بالمرونة والقابلية للتعديل وفق المستجدات والتحديات الطارئة وتضع مصلحة الوطن وصحته والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية كأولوية للمستقبل".

ويستكمل: "القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما أرقت المصريين، تبدأ من إنشاء جهاز معني بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بإداراتها على المستويين المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها وجذب الاستثمار في الأنشطة المختلفة من جمع ونقل ومعالجة للمخلفات والتخلص منها".