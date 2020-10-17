شكرا لقرائتكم خبر عن كمامات وغطاء وجه وتباعد.. مشاهد من أول يوم بالعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد عدة ملاحظات إيجابية قام بها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث التزم الجميع بالتباعد وارتداء الكمامات وغطاء الوجه، فيما قامت المدارس بقياس درجة حرارة الطلاب أثناء دخولهم المدارس. من جانبه، تابع مجدى الجيار مدير عام إدارة الوايلى التعليمية انطلاق الدراسة بمدرستى المحبة الإعدادية بنات ومدرسة المارونية الخاصة، موضحا أن اليوم الأول شهد حالة من الانضباط وتوافر أدوات التعقيم والالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.



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