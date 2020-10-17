شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تؤكد انتظام العمل في المدارس التى تعمل السبت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة فى المدارس التى تعمل السبت وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والأمنية، والتواصل المستمر مع الإدارات والمدارس لحظة بلحظة، للاطمئنان على الطلبة والعاملين، والتأكيد على مديرى العموم، وقيادات المديرية، بالمتابعات المكثفة وإرسال تقارير للمديرية.

وفى السياق تابع مجدى الجيار مدير عام إدارة الوايلى التعليمية، انتظام الدراسة بمدرسة المارونية، و مدرسة المحبة الإعدادية بنات حكومية، مؤكدا على انتظام سير الدراسة بالإدارة، مشددا على الطلبة الالتزام بارتداء الكمامات وعدم المصافحة.

كما تابعت الدكتورة مى شاهين، اليوم الأول للدراسة، مؤكدة على تعقيم الفصول الدراسية صباحا قبل دخول الطلبة والالتزام بكافة التعليمات، وعدم التكدس كما تقدم مدير المديرية بخالص التهانى القلبية للعاملين والمعلمين وأولياء الأمور والطلبة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد 2020 /2021، متمنيا ان يمر بسلام وان يرفع الله عنا الوباء والبلاء ويحفظ أبناءنا وبلادنا.

كما تزينت مدارس التعليم المجتمعى بالقاهرة لاستقبال الطلبة وأكدت هند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعى والبحث العلمى على جاهزية المدارس وتعاون المعلمين، مؤكدة أن هذا العام نسعى لاستيعاب جميع التلاميذ المتسربين واطفال الشوارع ليحصلوا على حقهم فى التعلم ويصبحوا نبته جيدة تخدم المجتمع.

وفى السياق كان أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم التنسيق مع منسق وزارة الصحة وتواجد منسق فى كل منطقة طبية وكل إدارة تعليمية وكل مدرسة للتواصل والتأكيد على الزائرة الصحية مع تواجد بعض الإسعافات الأولية.

وأوضح مدير المديرية أن كل مدرسة لها جدول حسب كثافتها وكل فصل يقسم إلى مجموعتين أو ثلاثة ولا يزيد العدد داخل الفصل عن 28 طالبا ويجلس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد ويبلغ مدير المدرسة إدارته بالجدول وكل إدارة ترسل الجداول إلى المديرية لمراجعتها، كما يتم توفير ماسح حرارة بكل مدرسة، والتأكيد على أن يكون لدى المنسق قاعدة بيانات بجميع ارقام تليفونات أولياء الأمور، وضرورة الوعى الطبى والتعامل مع أى حالة بهدوء وعدم نشر حالة من الفزع بين العمالة الموجودة بالمدرسة ويجب أن تتعامل بوعى وعلى مدير المدرسة طمأنه أولياء الأمور وحسن استقبالهم وطمأنة الطلاب، ومديرى العموم يتابعون المدارس يوميا والاطمئنان على الطلاب.

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ووجه محافظ القاهرة بتعقيم ونظافة الفصول، ونظافة محيط المدارس وعدم وقوف الباعة الجائلين، وتعقيم دورات المياه باستخدام المطهرات، وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، وارتداء الطلاب للكمامة أو واقى الوجه للأطفال اقل من 12 سنة، بالإضافة إلى وجود مشرفين لاستقبال الطلاب والحرص على عدم تزاحم الطلبة فى الدخول للمدرسة والخروج منها، والاهتمام بالمناطق الأكثر كثافة ومدارس الفترتين.