- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: انتظام الدراسة بالمدارس التي تعمل السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة في المدارس التي تعمل السبت، وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.
وشدد عطية على التواصل المستمر مع الإدارات والمدارس لحظة بلحظة للاطمئنان على الطلبة والعاملين والتأكيد على مديري العموم وقيادات المديرية بالمتابعات المكثفة وإرسال تقارير للمديرية .
وتابع مجدي الجيار مدير عام إدارة الوايلي التعليمية ،بدء الدراسة بمدرسة المارونية الخاصة ومدرسة المحبة الإعدادية بنات.
وأكد على انتظام سير الدراسة بالإدارة ،وأكد على الطلبة الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم المصافحة.
وتابعت الدكتورة مي شاهين يوم الأول للدراسة وأكدت على تعقيم الفصول الدراسية صباحا قبل دخول الطلبة والالتزام بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية وعدم التكدس .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم القاهرة: انتظام الدراسة بالمدارس التي تعمل السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.