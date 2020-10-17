شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: انتظام الدراسة بالمدارس التي تعمل السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة في المدارس التي تعمل السبت، وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

وشدد عطية على التواصل المستمر مع الإدارات والمدارس لحظة بلحظة للاطمئنان على الطلبة والعاملين والتأكيد على مديري العموم وقيادات المديرية بالمتابعات المكثفة وإرسال تقارير للمديرية .

وتابع مجدي الجيار مدير عام إدارة الوايلي التعليمية ،بدء الدراسة بمدرسة المارونية الخاصة ومدرسة المحبة الإعدادية بنات.

وأكد على انتظام سير الدراسة بالإدارة ،وأكد على الطلبة الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم المصافحة.

وتابعت الدكتورة مي شاهين يوم الأول للدراسة وأكدت على تعقيم الفصول الدراسية صباحا قبل دخول الطلبة والالتزام بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية وعدم التكدس .

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انتظام العام الدراسي الجديد بمدارس القاهرة

انتظام العام الدراسي الجديد بمدارس القاهرة

انتظام العام الدراسي الجديد بمدارس القاهرة

انتظام العام الدراسي الجديد بمدارس القاهرة

انتظام العام الدراسي الجديد بمدارس القاهرة

انتظام العام الدراسي الجديد بمدارس القاهرة