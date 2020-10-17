شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الدراسي الجديد في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت الدراسة في مدارس شمال سيناء، اليوم السبت، حيث توجه الطلبة والطالبات إلى مختلف المدارس على مستوى الإدارات التعليمية الستة.
وأكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 624 مدرسة مقيد بها عدد 114 ألفا و675 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,159
-
تعافي
98,089
-
وفيات
6,099
كانت هذه تفاصيل خبر بدء العام الدراسي الجديد في شمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.