شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الدراسي الجديد في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدراسة في مدارس شمال سيناء، اليوم السبت، حيث توجه الطلبة والطالبات إلى مختلف المدارس على مستوى الإدارات التعليمية الستة.

وأكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، أن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 624 مدرسة مقيد بها عدد 114 ألفا و675 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة.