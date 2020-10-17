شكرا لقرائتكم خبر عن 10 متعافين يغادرون مستشفى العزل الصحي في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في البحيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» عن شفاء وخروج 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى كفر الدوار العام، مستشفى العزل الصحى بمحافظة البحيرة.

وأوضحت المديرية في بيان لها أنه تقرر خروج المتعافين بعد تحول نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وسادت حالة من الفرح بين أطباء وطاقم التمريض والفنيين العاملين بالمستشفى بعد خروج هذا العدد الكبير من المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان المديرية أن المتعافين وجهوا الشكر أثناء خروجهم من المستشفى بعد تمام الشفاء من فيروس كورونا لجميع العاملين في المستشفى وكافة فريق العزل، للدور الكبير في تقديم الدعم المعنوى والعلاجى اللازم لهم خلال فترة العلاج حتى تمام الشفاء، وتم تقديم النصائح اللازمة للتعامل مع المحيطين بهم في المنزل خلال فترة النقاهة وكذلك العلاج اللازم خلال تلك الفترة.

ووجه الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، الدكتور عمرو دويدار، مشرف قطاعات الصحة، إلى جميع الفريق الطبى بالمستشفى على م يبذلوه من جهد.

وداعًا كورونا.. 10 متعافين يغادرون مستشفى العزل الصحى فى البحيرة (صور)

وداعًا كورونا.. 10 متعافين يغادرون مستشفى العزل الصحى فى البحيرة (صور)

وداعًا كورونا.. 10 متعافين يغادرون مستشفى العزل الصحى فى البحيرة (صور)

وداعًا كورونا.. 10 متعافين يغادرون مستشفى العزل الصحى فى البحيرة (صور)

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