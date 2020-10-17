شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الدراسي الجديد بمدارس الشرقية وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلبة وطالبات المدارس في محافظة الشرقية بمراحل التعليم المختلفة، اليوم السبت، داخل 4450 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، في أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

واطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على جاهزية المدارس، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كلُ فيما يخصه، للتنفيذ الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الفصول الدراسية، من خلال إجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج المدارس، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، لتوفير جو صحي للطلاب.

ومن جانبه، أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد ودخول 56 مدرسة بإجمالي 1138 فصل دراسي الخدمة هذا العام بتكلفة مالية بلغت 496 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الشرقية، والخاص بتأمين المدارس والإدارات التعليمية، والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشأت التعليمية وهيئات التدريس والتلاميذ والعاملين بالمدارس، كما تم التنبيه على مديري المدارس بتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً، وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ، ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أي شخصية للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة، بالإضافة إلى مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين وخاصة توصيلات الكولدير، والأسوار والأسطح، وعدم تحميل أي أحمال كهربائية زائدة، وعدم الإسراف في الإضاءة ليلاً وفصل التيار الكهربي بعد انتهاء العمل عن الفصول الدراسية.

وشدد على تفعيل دور غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية، وربطها بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لسرعة المعاونة والمساندة في دعم اتخاذ القرار في الأزمات والمشاكل الطارئة، وإشراف المدرسين على خروج جميع الطلاب بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان.

وأكد وكيل أول الوزارة أن هناك تنسيق كامل مع مديرية الشؤون الصحية، لاستقبال العام الدراسي الجديد، حرصا على صحة وسلامة الطلاب وحفاظا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بصفة خاصة، مؤكدا تكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتنفيذا للإجراءات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمجابهة فيروس كورونا في العملية التعليمية، فقد تم التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري إدارات المدارس التعليمية بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذا الشأن.

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