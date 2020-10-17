شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ لعمرو دياب: «من تقدم إلى تقدم يا نجم العرب»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم المستشار تركي اّل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تهنئة جديدة للفنان عمرو دياب، لاحتفاله بعيد ميلاده. ونشر اّل الشيخ تغريدة تشيد بأغنية «وحشتيني» للهضبة الذي قام بكتابة كلماتها الوزير السعودي معلقاً: «كل سنة من تقدم إلى تقدم يا نجم العرب». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ لعمرو دياب: «من تقدم إلى تقدم يا نجم العرب»‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.