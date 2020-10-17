شكرا لقرائتكم خبر عن تجميع 1400 طن قش أرز في 7 مواقع بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية زيارة وفد من وزارتى البيئة والزراعة لمحافظة القليوبية للمرور على نقاط تجميع قش الأرز بالمحافظة، لمكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والقضاء على السحابة السوداء ويضم الوفد رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ورئيس قطاع الأفرع بوزارة البيئة.

قال وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن الوفد يعقد اجتماعا بمديرية الزراعة لاستعراض النتائج التي توصلت إليها المحافظة في نقاط تجميع قش الأرز مشيرا إلى ان إجمالى عدد نقاط تجميع قش الأرز بالمحافظة 7 مواقع وتقوم بتجميع 1400 طن قش أرز حتى الأن ثم عمل زيارة ميدانية لمواقع تجميع قش الأرز بشلقان بالقناطر الخيرية وقها وتدوير المخلفات الزراعية.

اكد «زايد» إنه تم تشكيل لجان للمرور على مواقع تجميع القش ومتابعة الحصاد بمركز القناطر الخيرية بحضور المهندسة منى عامر متابع الإدارة المركزية والإرشاد في إطار الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين.

مشددا على ضرورة الحفاظ على القش وعدم حرقه مشيرا إلى أن القش أصبح له فائدة كبيرة الآن حيث يلجأ إليه الفلاحون لتغطية محصول البطاطس في فترات التخزين كما يدخل أيضا في صناعة الأعلاف للماشية.

مراكز تجميع قش الارز فى القليوبية

مراكز تجميع قش الارز فى القليوبية

مراكز تجميع قش الارز فى القليوبية

مراكز تجميع قش الارز فى القليوبية

مراكز تجميع قش الارز فى القليوبية