شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة تحويلات جامعة الأزهر الآن على بوابة الحكومة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت جامعة الأزهر نتيجة التحويلات الإلكترونية للطلاب المستجدين بين كليات جامعة الأزهر الذين قاموا بتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى من خلال بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg خلال المرحلتين الأولى والثانية. ووضع موقع تنسيق الثانوية الأزهرية تنويهًا للطلاب نصه: «خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.. الآن نتائج تحويلات تنسيق الأزهر». ويستطيع الطلاب المستجدين بجامعة الآزهر معرفة نتيجة التحويلات بين كليات الجامعة الآن عن طريق الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية أو الدخول مباشرة لمعرفة النتيجة من خلال الضغط على هذا الرابط هــنـــــــا . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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