شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فصل التيار الكهربائي عن مدينة رأس غارب بالكامل للصيانة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت هندسة كهرباء رأس غارب شمال البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى عن مدينة رأس غارب بالكامل صباح اليوم، السبت من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا. وأوضحت هندسة كهرباء راس غارب أن سبب فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية للشبكات بمختلف احياء المدينة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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