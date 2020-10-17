شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن الأوراق المطلوبة لاشتراكاتها بجميع الأنواع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لاشتراكات السكة الحديد بكافة أنواعها مع بدء العام الدارسى الجديد، وفقا لما أعلنته هيئة السكة الحديد خلال التقرير التالى:

1ـ اشتراك العاملين بالحكومة والقطاع العام يشترط لصرفه استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك في نموذج يتم شراؤه من إحدى مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات واعتماد الجهة الإدارية التابع لها الموظف وختم النموذج بختم شعار الجمهورية منها.

2ـ يقوم طالب الاشتراك العامل بالحكومة والقطاع العام باستيفاء البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك الذى يصرف من مكاتب الاشتراكات وتثبيت صورته الشخصية بالمكان المحدد.

Advertisements

3ـ اشتراكات العاملين بالقطاع الخاص ويشترط لصرفه استيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك فقط.

4ـ اشتراكات الطلبة تصرف هذه الاشتراكات الطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه.

5ـ يقوم طالب الاشتراك باستيفاء البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك الذى يصرف من مكاتب الاشتراكات وتثبيت صورته الشخصية في الموقع المحدد على الطلب.

6ـ يقوم الطالب باعتماد الصورة على النموذج بخاتم شعار الجمهورية وختم الصورة الشخصية الأخرى بخاتم المدرسة أو الجامعة من الخلف.