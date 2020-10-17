شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: توفير مركز إلكترونى لتلقى الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة (فيديو) للطلاب وأولياء الأمور، استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد 2021/2020، والخطوات التي اتخذتها الوزارة لإدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة، وكذلك شرح مصادر التعلم المتنوعة لكل الطلاب وما تجهزه الوزارة تحسبًا لأى ظروف استثنائية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة وضعت خطة لاستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأضاف شوقي، أنه تم توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلاً عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتم التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة.

وتحدث وزير التربية والتعليم، خلال الفيديو، عن مصادر التعلم التي سيتبعها الطلاب خلال العام الدراسي المقبل، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيكون لهم الأولوية في الحضور بالمدرسة لأن نظام التعليم الجديد 2.0 يعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم توفير 3 محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي.. في هذه المرحلة وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت والذي سيتم تسليمه للطلاب خلال الأسبوع الأول للدراسة.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن إنشاء منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري" وهي منصة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كافة مصادر التعلم.

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وتابع: "كما تم إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءً عبر الرقم 01148970610، وسيتم الرد والتفاعل من خلال قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى".

وتطرق الوزير للحديث حول القنوات التعليمية والتي سيتم إطلاقها رسميًا يوم الأحد 18 أكتوبر تحت اسم "مدرستنا" عبر تردد 12303- الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 5/6، وسيتم الإعلان عن جدول البث للطلاب، عبر "منصة التعليم المصري" فضلاً عن طباعته وتوزيعه على الطلاب في المدارس.

وقدم وزير التربية والتعليم، خلال الفيديو، نماذج من الدروس التعليمية والتي سيتم إذاعتها للصفوف الدراسية المختلفة عبر القنوات التعليمية "مدرستنا"، والتي ستنطلق يوم الأحد 18 أكتوبر 2020.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتم إتاحتها من قبل الوزارة، فضلاً عن توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطورا مهما في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية HTTP://lms.ekb.eg وهي منصة تضم مصادر تعلم رقمية عديدة لطلاب المرحلة الثانوية، فضلاً عن إضافة مواد باللغة الفرنسية عبر المنصة، ويتم تحديث المنصة بصفة مستمرة، كما تم تزويدها بالكتب الدراسية.

كما أشار الدكتور طارق شوقي، إلى مكتبة الدروس الإلكترونية التفاعلية والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إطلاق قناة تلفزيونية تعليمية لطلاب الثانوية العامة، وأخرى لطلاب التعليم الفني.

ولفت الوزير إلى المنصات الإلكترونية المختلفة والتي أطلقتها الوزارة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم في التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، وهي: "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج أسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

واختتم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمته، بتوجيه رسالة للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق خلال العام الدراسي الجديد، مع ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.