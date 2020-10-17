شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الطلاب في أول أيام الدراسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزام كبير من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والتباعد بينهم. وينطلق اليوم السبت، العام الدراسى الجديد 2020 ـ 2021 في عدد من مدارس الجمهورية، والتي بدأت الاستعدادات الدراسية قبل أسابيع، بتطهير وتعقيم المدارس والفصول للحد من انتشار فيروس كورونا.

الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الطلاب في أول أيام الدراسة (4)

الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الطلاب في أول أيام الدراسة (1) Advertisements

الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الطلاب في أول أيام الدراسة (2)

الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الطلاب في أول أيام الدراسة (3)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكمامات والتباعد الاجتماعى بين الطلاب في أول أيام الدراسة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.