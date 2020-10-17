طقس اليوم مائل للحرارة شمالا حار جنوب البلاد.. والقاهرة تسجل 30 درجة

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كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.
ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، لطيفا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.
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