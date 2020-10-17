شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم مائل للحرارة شمالا حار جنوب البلاد.. والقاهرة تسجل 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة على خليج السويس والبحر الأحمر، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، شبورة مائية على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، كثيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، لطيفا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.