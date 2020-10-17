شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تستقبل الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد بإجراءات وقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت كليات جامعة عين شمس، اليوم، الطلاب القدامى والجدد، فى العام الدراسى الجديد 2020/2021، بإجراءات مشددة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال ارتداء الكمامات.

وأنهت الجامعة كل الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2020 - 2021، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات.

وكان الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أصدر قراراً بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة وذلك اعتباراً من اليوم السبت 17 أكتوبر.

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وأكد أن القرار سيطبق على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة، كما يطبق على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .

كما كلف رئيس الجامعة إدارة الأمن الجامعى بتفيذ القرار، بجانب تشكيل لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة بمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وفوض عمداء الكليات والمعاهد بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات، وهى الإنذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.