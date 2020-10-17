شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 54 رحلة دولية تقل 5500 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، على مدار اليوم السبت، رحلاتها إلى 54 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، أمستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، جنيفا، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، الخرطوم، الشارقة، الخرطوم، بغداد، تونس، البحرين، نيويورك، أديس أبابا، فرانكفورت، موسكو، نيروبي، أبوجا، لاجوس، أكرا، و ثلاث رحلات إلي كل من دبى، جدة، ورحلتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر، أسوان، و3 رحلات شحن جوى.

Advertisements

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.