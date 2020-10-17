شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تستقبل الطلاب فى أول أيام الدراسة وسط إجراءات وقائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت الدراسة فى جامعة الأزهر، مع بدء العام الدراسى الجديد، وسط إجراءات وقائية من فيروس كورونا، حيث ألزمت إدارة الجامعة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، وحرص الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، على تفقد الكليات وبدأها من كلية اللغة العربية.

واستقبلت كليات الجامعة الطلاب بأجهزة الكشف الحرارى والمطهرات والحرص على ارتداء الجميع للكمامات، وأبرزت الكلية التعليمات الوقائية على مدخلها حرصا على صحة الجميع.

وبدأ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم الأزهري قبل الجامعي، وما يقرب من 450 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية، الدراسة اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية استعدادات المعاهد على مستوى الجمهورية لبدء الدراسة، حسب النظام الجديد والذى تم إرساله إلى جميع المعاهد لتطبيقه وهو يومان فقط لحضور الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بحضور 8 حصص لليوم، بينما يحضر طلاب المرحلة التمهيدية وحتى الصف الابتدائى، على أن تكون ساعات الدراسة 6 ساعات شاملة فترتى الاستقبال والتوديع، حيث يبدأ استقبال الأطفال في الساعة السابعة والنصف صباحا وتبدأ الدراسة في الثامنة صباحا، وحتى الثانية عشر ظهراً و45 دقيقة، يتخللها عشرون دقيقة استراحة وبعد نهاية اليوم يتم توديع الأطفال في مدة 45 دقيقة.

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من ناحية أخرى، استقبلت جامعة الأزهر الطلاب والبالغ عددهم نحو 450 ألفا، حيث استعدت معظم الكليات لتطبيق نظام التعليم الهجين، كما تستعد الجامعة لإعلان نتيجة تنسيق المدن الجامعية.