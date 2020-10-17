شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يطالب بوضع أدوات تطهير وصابون بمدرسة المدينة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن توافر أدوات التعقيم والحماية للطلاب من أولويات المدارس لحماية الطلاب من أى فيروسات، موجها مدرسة المدينة الجامعية بالدقى بالحفاظ على النظافة الشخصية للطلاب وغسل الأيدى بشكل مستمر وتواجد المطهرات داخل الفصول.

وتفقد حجازى الفصول الدراسية، فيما ارتدى الطلاب الكمامات وغطاء الوجه، كما حققت المدرسة التباعد فيما بينهم، موجها التحية للمعلمين وأسرة التربية والتعليم، قائلاً: "يعملون بضمير وحرص طوال الوقت".

وعلق الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم على أول يوم من بدء العام الدراسى، قائلاً: بداية قوية وهناك أنشطة تتم لرفع اللياقة البدنية عند الطلاب، كما أن هناك التزام من الطلاب بالزى المدرسى، موضحا أن المناهج سيتم بثها للطلاب عبر القنوات التعليمية وسيتم شرح المناهج بالكامل، كما أن هناك زائرة صحية متواجدة فى المدارس، كما وجه نائب الوزير نصائح للطلاب قائلاً: بلاش يكون فى تزاحم وكل طالب يستخدم أدواته فقط.

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وأوضح أن الوزارة والدولة حريصة على صحة أولادها، مشيرا إلى أن هناك خطة كبيرة للتعليم عن بعد تطبق فى المدارس من خلال المنصات الإلكترونية، وكل طالب لديه المصادر الملائمة لسنه، موضحا أن المسافة التباعدية بين كل طالب وزميله لا تقل عن متر مع قياس درجة حرارة الطلاب.

وكشف نائب الوزير أن هناك خطة بديلة فى حالة الدخول فى موجة ثانية من كورونا ووقف الدراسة، والتعليم سوف يستمر من خلال المنصات الإلكترونية.

من جهته أكد ناىب الوزير لأولياء الامور أن من لا يمتلك القدرة على سداد المصروفات الدراسية من حقه إجراء بحث اجتماعى داخل المدرسة ليتم تسديدها للطالب من خلال المشاركة المجتمعية، كما أكد حجازى أن هناك قرارا وزاريا بالسماح بتقسيط المصروفات الدراسية وفقا لتيرمين دراسيين.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بالانصراف من أمام المدرسة السعيدية، قائلا أولادكم فى أيدى أمينة، مفيش داعى للوقوف امام أبواب المدارس.