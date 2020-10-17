شكرا لقرائتكم خبر عن توعية صحية لتلاميذ مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة فى أول يوم دراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت إدارة مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، ميكروفون المدرسة لتوعية الطلاب صحيا وتعريفهم بالفصول الدراسية فى أول يوم من بدء العام الدراسي الجديد، حيث لجأت المدرسة لاستخدام الميكروفونات الخاصة بها لتوعية الطلاب بالارشادات الصحية وضرورة الحرص علي التباعد الاجتماعي بينهم، والحرص علي ارتداء الكمامات طوال اليوم الدراسي، مؤكدة على عدم السماح لأى تلميذ بدخول المدرسة إلا بالكمامة، كما تم التنبيه علي الطلاب بكيفية التعرف علي فصولهم من خلال الجداول الاسترشادية بأسماء الطلاب والفصول .

وعلقت المدرسة كشوف أسماء الطلاب وفصولهم علي الجدران، فيما حرصت إدارة المدرسة علي تواجد مشرف علي الباب للتأكيد علي عدم دخول أى طالب للمدرسة إلا إذا كان مرتديا للكمامة.

ينطلق اليوم السبت العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فيما تعتمد الدراسة على النظام البديل المتمثل فى مشاهده الطلاب الدروس عبر القنوات التعليمية والمنصات التعلم التى تطلقها وزارة التربية والتعليم، وحددت المدارس قواعد وضوابط العام الجديد للطلاب لضمان السلامة، وحرصا على صحة الطلاب فى النقاط التالية:

- الالتزام بارتداء الكمامة طول اليوم.

- الالتزام بقواعد النظافة العامة وعدم استعمال أدوات الغير.

- الالتزام بعدم المصافحة بالايدي والتقبيل .

- تواجد أولياء الأمور خارج باب المدرسة لاستلام أولادهم وذلك منعا للازدحام والتكدس بالمدرسة.

- الالتزام بالنظام وعدم التزاحم أمام أبواب المدرسة.

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- مرور جميع الطلبة والطالبات بجهاز التعقيم قبل دخول المدرسة.

- عند الشعور بأي أعراض للبرد التوجه فورا للمسئول الصحى واخباره بالاعراض.

- في حالة شعور أى طالب بأي عرض ضرورة الالتزام بالمنزل وذلك حرصا علي السلامة العامة.

- انصراف مرحلة رياض الأطفال من الباب الجانبي للمدرسة باب الروضة.

- انصراف المرحلة الابتدائية من الباب الرئيسي للمدرسة.

- انصراف المرحلة الإعدادية والثانوية من الباب الخلفي للمدرسة.