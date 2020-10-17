شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس القاهرة تخصص أول حصة للحديث عن حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت مدارس محافظة القاهرة الحصة الأولى، اليوم السبت، أول أيام الدراسة، للحديث عن حرب أكتوبر المجيدة، والنصر الذى حققته مصر على العدو بسيناء، وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن حرب أكتوبر وتوعية الطلبة بأهميتها وغرس روح الوطنية وحب الوطن بهم.

وفى ذات السياق كان أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم التنسيق مع منسق وزارة الصحة وتواجد منسق فى كل منطقة طبية وكل إدارة تعليمية وكل مدرسة للتواصل والتأكيد على الزائرة الصحية مع تواجد بعض الإسعافات الأولية.

وأوضح مدير المديرية أن كل مدرسة لها جدول حسب كثافتها وكل فصل يقسم إلى مجموعتين أو ثلاثة ولا يزيد العدد داخل الفصل عن 28 طالبا ويجلس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد ويبلغ مدير المدرسة إدارته بالجدول وكل إدارة ترسل الجداول إلى المديرية لمراجعتها، كما يتم توفير ماسح حرارة بكل مدرسة، والتأكيد على أن يكون لدى المنسق قاعدة بيانات بجميع أرقام تليفونات أولياء الأمور، وضرورة الوعى الطبى والتعامل مع أى حالة بهدوء وعدم نشر حالة من الفزع بين العمالة الموجودة بالمدرسة ويجب أن تتعامل بوعى وعلى مدير المدرسة طمأنه أولياء الأمور وحسن استقبالهم وطمأنة الطلاب، ومديرى العموم يتابعون المدارس يوميا والاطمئنان على الطلاب.

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ووجه محافظ القاهرة بتعقيم ونظافة الفصول، ونظافة محيط المدارس وعدم وقوف الباعة الجائلين، وتعقيم دورات المياه باستخدام المطهرات، وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، وارتداء الطلاب للكمامة أو واقى الوجه للأطفال أقل من 12 سنة، بالإضافة إلى وجود مشرفين لاستقبال الطلاب والحرص على عدم تزاحم الطلبة فى الدخول للمدرسة والخروج منها، والاهتمام بالمناطق الأكثر كثافة ومدارس الفترتين.