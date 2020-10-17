شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يصل الأقصر لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، إلى محافظة الأقصر ، لعقد ورشة عمل موسعة مع 7 محافظين، لإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة " حياة كريمة"، وكان فى استقباله عقب وصوله للأقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ومن المقرر أن يستهل وزير التنمية المحلية جولته بمحافظة الأقصر بزيارة قرية "القبلى قامولا"، لتفقد عدد من المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة ومنها مشروع تطوير وحدة طب الأسرة وفقاً لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود الذى وضعته وزارة الصحة والسكان، ومشروعات الإنارة العامة بالقرية ومشروعات النظافة للتخلص من المخلفات الصلبة ، كما يضع حجر الأساس لمشروع الصرف الصحى المتكامل بالقرية وذلك ضمن خطة العام المالى 2020/2021.

وقال اللواء محمود شعراوى، إنه تم تنفيذ مشروعات بحوالى 52 مليون جنيه فى 3 قرى بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والبالغ عددها 143 قرية فى 11 محافظة .

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وسيعقب ذلك انطلاق ورشة العمل التى سيعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين بحضور كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء أسامة القاصى محافظ المنيا واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، كما يشارك فى الورشة عدد من نواب المحافظين من بينهم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا .

ويشارك فى الورشة أيضاً كل من الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس محمد السيد أبو جاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة و المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى شركات المياه وهيئة الابنية التعليمية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وفرق وحدات متابعة المبادرة بالمحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى انه سيتم خلال الورشة استعراض الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى للمبادرة والاستعدادات الخاصة ببدء تنفيد المرحلة الثانية على مستوى 375 تجمع ريفى فى 14 محافظة ،كما سيعقب ذلك عقد حوار مفتوح لوزير التنمية المحلية مع ممثلى اللجان المجتمعية بقرى حياة كريمة بـ 6 محافظات.