شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشارك الطلبة طابور الصباح فى أول يوم دراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة طلبة مدرسة الشهيد أسامة محمد الثانوية بالطالبية، طابور الصباح، اليوم، فى أول يوم دراسى فى العام الجديد، حيث أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من خطر انتشار فيروس كورونا، مطالبا الطلاب بضرورة النظافة الشخصية وغسل الأيدى بالماء والصابون.

وتحدث محافظ الجيزة للطلبة خلال طابور الصباح، عن نصر أكتوبر العظيم وكيف عبرت مصر وتغلب جنودها وشعبها على العدو، مؤكدا أن مصر ستستمر فى التقدم والنمو والازدهار بسواعد أبنائها.

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وفى ذات السياق كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد أكد أن المحافظة استعدت للعام الدراسى بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بإجمالى 1287 فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة مع بداية العام الدراسى تتنوع ما بين مدارس إنشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا وتم استكمال الأعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية ومدارس تم عمل إحلال جزئى لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مشيرًا إلى أن العام الحالى سيشهد لأول مرة دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة فى إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالقرى.

وقال المحافظ إن المدارس تساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس مشدداً على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد.