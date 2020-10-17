شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتفقد دورات مياه مدرسة السعيدية ويوجه بتوفير المطهرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين دورات المياه الخاصة بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، موجها بضرورة توافر أدوات التعقيم للطلاب حافظا على النظافة العامة للحماية من فيروس كورونا.

وجه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة لطلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة فى أول يوم دراسى، قائلا : نظام التقييم الجديد يقوم على الفهم ومش هيجيلك أسئلة نفس اللي موجودة فى الكتاب ولو فهمت ما فى الكتاب هتعرف تحل الامتحان والسؤال، موضحا أن التابلت للصف الأول الثانوى جاهز للاستلام وهناك كتب تفاعلية ومنصة أسأل المعلم وبنك المعرفة، قائلا: مبسوط بارتداء الطلاب الكمامات واحنا خايفين عليكم".

وتابع نائب الوزير: وجهوا أولادكم المنصات والقنوات التعليمية، وعلى الطالب أن يسجل ملاحظاته على الحصة التى شاهدها فى القنوات التعليمية ويناقش المعلم فيها، كما أنه يجب على المعلمين مشاهدة بث القنوات التعليمية والمدرسة تكمل ما يتم بثه فى القنوات التعليمية، موضحا أن نظم التقييم فى الثانوى العام لن تكون عبارة عن أسئلة مباشرة لأن الوزارة ترغب فى قياس ما تعلمه الطالب فعليا.

وقال نائب الوزير للطلاب: "كونوا عند حسن ظن أهاليكم ومعلميكم، فيما شارك نائب الوزير الطلاب فى تحية العلم والنشيد الوطنى".

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وكان قد شهد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين طابور الصباح بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

فيما أعلن مدير المدرسة السعيدية الثانوية وصول التابلت إلى المدرسة بعد سداد الطالب وثيقة التأمين على التابلت، موضحا أن نهاية اليوم الدراسى 12 و20 دقيقة، وتيدا الحصة الأولى 8 صباحاً، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى فصولهم.