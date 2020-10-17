الالتزام بالكمامة والتباعد.. المدارس تفتح أبوابها لبداية العام الدراسي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير محمد حسام

فتحت المدارس أبوابها امام الطلاب، اليوم السبت، بعد أجازة استمرت طويلا، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانطلق العام الدراسي الجديد اليوم السبت 17 اكتوبر، في ظل استمرار جائحة كورونا مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

وحرص طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، على التواجد مبكرا أمام المدارس، كما حرص اولياء الأمور على الحضور مع أبنائهم الطلاب، في اليوم الاول من عودة المدارس.

وتجمع الطلاب امام أبواب المدارس، التي فتحت ابوابها في الساعة 7، مع التشديد على عدم دخول الطلاب إلى المدرسة بدون ارتداء كمامة، والخضوع لقياس درجات الحرارة.

ووقف الطلاب أول طابور في العام الدراسي الجديد بمدرسة السعيدية بالجيزة.