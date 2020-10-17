شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى علم: استمرار تطهير المدارس والمعاهد الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم جنوب البحر الاحمر، ضياء سليم سكرتير مدينة مرسى علم والإدارات المختصة بالوحدة المحلية للمدينة وجمعية الحفاظ على البيئة ( هيبكا ) باستمرار تطهير المدارس والمعاهد الازهرية . أكد سليم بتطهير وتعقيم المدارس والمعاهد الازهرية، مؤكداً بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والنظافة العامة ونظافة الخزانات ودورات المياه بجميع المدارس، حفاظا على صحة الطلاب والعاملين وهيئات التدريس واتخاذ كافة التدابير اللازمة واستكمال جميع المتطلبات الخاصة بكل مدرسة، وذلك في ضوء القرارات الوزارية، كما شدد على سرعة الانتهاء من تنظيم فصول ونظافتها بشكل مستمر . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,159

تعافي 98,089

وفيات 6,099

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