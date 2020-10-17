شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. الحرارة مرتفعة نهارا مائلة للبرودة ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاراً بمعدل درجتين، بينما تظل درجات الحرارة على انخفاضها بمحافظات جنوب الصعيد، وليلاً ليسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وتشهد البلاد على مدى الأيام الثلاث شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد كثيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

والرياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم السبت طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت فتكون القاهرة «30– 20»، الإسكندرية «30 – 22»، قنا «35- 23»، الأقصر «36– 24»، أسوان «37 – 25» .

أما غدأ الأحد فيسود طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى غداً الاحد فتكون: القاهرة الكبرى «32 – 20»، الوجه البحرى «32 – 20»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33- 26»، شمال الصعيد «32 – 23»، جنوب الصعيد «36 – 25» درجة مئوية.

وبعد غدً الاثنين يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

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وتشهد السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة على أقصى الغرب .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى «32 – 20»، الوجه البحرى «32 – 20»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «33 – 26»، شمال الصعيد «34 – 23»، جنوب الصعيد «37 – 25» درجة مئوية .