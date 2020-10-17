شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة الأحد.. و30.8 ألف سيدة استفادت بالأولى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت مديرية الصحة فى الاسكندرية، فعاليات المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالإسكندرية، مساء أمس والتى تم إطلاقها فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،أن المرحلة الأولى للحملة تمت بمناطق المنتزه وشرق و وسط و غرب الإسكندرية وقدمت خدماتها لـ٣٠٨٩٢ سيدة، حصلت جميعهم على الخدمة مجاناً، مشيراً إلى بدء المرحلة الثانية بداية من بعد غد الأحد ولمدة خمسة أيام بمناطق الجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب.

بدورها قال الدكتورة منال الشريف، مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم أثناء الحملة عمل عدد من الندوات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة و تجنب الحمل أثناء جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية أثناء الجائحة ، و التغذية السليمة لرفعً المناعة لمواجهة الأمراض ، وكذلك التوعية بمخاطر الزواج المبكر وختان الإناث ، كما أقيم على هامش الحملة معارض لمنتجات نوادي المرأة.

"صحة الاسكندرية": بدء المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة الأحد .. واستفادة 30.8 ألف سيدة من المرحلة الأولى (صور)

"صحة الاسكندرية": بدء المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة الأحد .. واستفادة 30.8 ألف سيدة من المرحلة الأولى (صور)

"صحة الاسكندرية": بدء المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة الأحد .. واستفادة 30.8 ألف سيدة من المرحلة الأولى (صور)

"صحة الاسكندرية": بدء المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة الأحد .. واستفادة 30.8 ألف سيدة من المرحلة الأولى (صور)

"صحة الاسكندرية": بدء المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة الأحد .. واستفادة 30.8 ألف سيدة من المرحلة الأولى (صور)