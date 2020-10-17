شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار التصالح في مخالفات البناء النهائية بعد التخفيض بجميع مراكز محافطة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصرى اليوم» جدول أسعار التصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز محافظة البحيرة، بعد قرار محافظ البحيرة بتخفيض الأسعار بنسبة 20%، موزعة على المراكز وموضح بها المدن والقرى وعدد الأداور ونوع العقار سكنى أو إدارى أو تجارى.

وحدد محافظ البحيرة سعر متر التصالح وفق قانون التصالح والذى سيتم تحديد رسوم جدية التصالح بناءًا عليه في مراكز : دمنهور - أبوحمص – المحمودية – حوش عيسى – أبو المطامير – كفر الدوار - وادى النطرون – بدر – إدكو – رشيد –الدلنجات – شبراخيت – إيتاى البارود – الرحمانية – كوم حمادة – النوبارية .

وصرح اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بأن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت 206 ألف طلب وتم تحصيل مبالغ 785 مليون جنيه رسوم مقابل جدية التصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد المحافظ أن باب التصالح في مخالفات البناء مفتوح حتى يوم 31 أكتوبر الجارى، وأن التصالح في مخالفات البناء يعتبر فرصة حقيقية للمواطنين المخالفين لتوفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أن وأن العمل في المراكز التكنولوجية مستمر طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية لتلقى طلبات تقنين أوضاع مخالفات البناء من الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل.

أسعار التصالح الجديدة فى مخ... by hamdy kassem

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