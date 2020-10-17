شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 9 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف اليوم، السبت، 9 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "بني سويف - الإسكندرية – البحيرة"، بواقع 4 أطنان لمحافظة الإسكندرية، و3 أطنان لمحافظة البحيرة، و2 طن لمحافظة بنى سويف، وذلك للأسبوع الحادي عشر على التوالى.

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وقالت وزارة الأوقاف، في بيان سابق إن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 1093 طنا من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.