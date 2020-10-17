شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف ضوابط وأدوات التقييم بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العام الدراسي الجديد سيشهد تطبيق أنواع مختلفة من تقييم الطلاب،وأن هناك نظام التقييم المستمر مثل ما يحدث لتلاميذ نظام التعليم الجديد من رياض الاطفال حتى الصف الثالث الابتدائي ، وهناك التقييم بالمشروعات في سنوات النقل أو التقييم التقليدي بالامتحانات العادية ، والتقييم بمنصة الامتحانات الالكترونية التي نضجت كثيرا مؤخرا وأصبحت قادرة على امتحان مليون و 800 ألف طالب.

وكشف الوزير عن إطلاق منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية ، مشيرًا إلى أنها موجودة حاليا على بنك المعرفة المصري ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على http://lms.ekb.egـ موضحا أن هذه المنصة عليها مصادر تعلم رقمية كبيرة جدا لطلاب المرحلة الثانوية وأن المواد الرقمية الخاصة بالصف الثالث الثانوي حاليا يتم تحميلها على المنصة ، بعد أن تمت مراجعتها من مركز تطوير المناهج باللغة العربية والانجليزية وستضاف باللغة الفرنسية ايضا.



وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يمكن الوصول لهذه المنصة من أجهزة التابلت أو من أي أجهزة أخرى مثل الموبايل أو اللاب توب، موضحا أن طلاب المرحلة الثانوية لديهم اسم وكلمة مرور لمنصة إدارة التعلم، قائلا: أدعو الطلاب الى الاهتمام بتصفح هذه المنصة التي تهدف إلى جعل الطالب يفهم المعلومة بدلا من ان يحفظها، موضحا أن الوزارة نجحت في الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على اتاحة بريد إلكتروني موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب ليتاح للطلاب بالدخول بنفس هذا البريد الالكتروني ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم .

وقال وزير التربية والتعليم، سنمنح برامج Microsoft office مجانا لـ 20 مليون طالب ، حتى يتعلم جميع طلاب المدارس كيفية استخدام هذه الادوات والاستفادة منها في الدراسة وسوق العمل، ولن يكون مطلوبا من كل طالب إل الرقم القومي وكود الطالب على بوابة انشاء البريد الالكتروني للطلبة والمعلمين ، للتحقق من وجود الطالب في سجلات الوزارة ، ثم سيتم طلب رقم الموبايل ويتم انشاء الحساب الذي لابد ان يحتفظ به الطالب لاستخدام برامج مايكروسوفت اوفيس المجانية في كل الواجبات والمشروعات البحثية المطلوبة على مدار العام الدراسي.