شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تحدد ضوابط العام الدراسى الجديد لضمان السلامة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم السبت العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فيما تعتمد الدراسة على النظام البديل المتمثل فى مشاهده الطلاب الدروس عبر القنوات التعليمية والمنصات التعلم التى تطلقها وزارة التربية والتعليم، وحددت المدارس قواعد وضوابط العام الجديد للطلاب لضمان السلامة، وحرصا على صحة الطلاب فى النقاط التالية: - الالتزام بارتداء الكمامة طول اليوم. - الالتزام بقواعد النظافة العامة وعدم استعمال أدوات الغير. - الالتزام بعدم المصافحة بالايدي والتقبيل . - تواجد أولياء الأمور خارج باب المدرسة لاستلام أولادهم وذلك منعا للازدحام والتكدس بالمدرسة. - الالتزام بالنظام وعدم التزاحم أمام أبواب المدرسة. Advertisements - مرور جميع الطلبة والطالبات بجهاز التعقيم قبل دخول المدرسة. - عند الشعور بأي أعراض للبرد التوجه فورا للمسئول الصحى واخباره بالاعراض. - في حالة شعور أى طالب بأي عرض ضرورة الالتزام بالمنزل وذلك حرصا علي السلامة العامة. - انصراف مرحلة رياض الأطفال من الباب الجانبي للمدرسة باب الروضة. - انصراف المرحلة الابتدائية من الباب الرئيسي للمدرسة. - انصراف المرحلة الإعدادية والثانوية من الباب الخلفي للمدرسة.

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