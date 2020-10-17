شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. نظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 500 مليار جنيه من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، نظر العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها نظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 500 مليار جنيه من الدولة، ونظر محاكمة 3 متهمين بأحداث قسم العرب.

قضية الاستيلاء على 500 مليار

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بحوالى 500 مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.

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وشملت أسماء المتهمين كلا من "رضوان ع"، و"أحمد س"، و"عمار إ"، و"نسرين ا"، و"وليد إ"، و"محمود ع"، و"محمد ف"، و"أحمد إ"، و"فؤاد إ"، و"صلاح الدين م"، و"أشرف س"، و"محمد ص"، و"حسن ع"، و"وليد إ"، و"محمد خ"، و"فؤاد م".

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 5322 لسنة 2020 قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو 2009 حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

أحداث قسم العرب

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، اليوم السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة 3 متهمين من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، فى اتهماهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.