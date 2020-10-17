شكرا لقرائتكم خبر عن بقرار حكومى.. الحجز الإدارى على المنشآت السياحية ممنوع حتى نهاية أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن وزارة السياحة أبلغت الاتحاد من خلال خطاب رسمى، عدم توقيع الحجز الإدارى على المنشآت الفندقية والسياحية المتعثرة لحين انتهاء الأزمة الحالية وتأثير فيروس كورونا على الحركة السياحية.

وأوضح عاصم، لـ"الخليج 365"، أن هذا القرار يأتى ضمن مجموعة من القرارات التى صدرت مؤخرا من مجلس الوزراء منها مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 31 ديسمبر 2020 بنفس الضوابط السابقة، وتنفيذ برنامج جديد لتحفيز الطيران من يناير حتى أبريل 2021.

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وأشاد عاصم بالدعم غير المسبوق الذى تقدمه الحكومة للقطاع السياحى فى تلك الأزمة الممتدة، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات ممتدة حتى أبريل 2021 لدعم تنشيط السياحة خلال الموسم السياحى الشتوى، حيث أشار إلى أنه تم مد الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل2021، وذلك استمرارا للموافقة السابقة والتى كانت تنتهى فى 31 أكتوبر2020، تشجيعا للسائحين للقدوم الى مصر، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما جرى تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليا (20% على الخدمات الأرضية و 50% على رسوم الهبوط و الإيواء) فى المطارات الكائنة فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل 2021، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر 2020.



وتجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، وذلك استمرارا للإرجاء الذى كان قد منحه مجلس الوزراء حتى سبتمبر الجاري.