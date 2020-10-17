شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: بدايتى كنت بغنى في أفراح منطقتي.. واشتغلت نقاش وسباك ومبلط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر حمادة هلال عن سعادته بتواجده ببرنامج واحد من الناس في أول حلقة.

وقال الليثى إننى حرصت على اختيار النجم حمادة هلال في اول حلقة لان المشاهدين يرغبون في رؤيته والاستماع إلى حوار من القلب.

وقال هلال أنا من مواليد محافظة الشرقية ولكنى لم أمكث كثيرا بالمحافظة ثم انتقلت منطقة القصيرين وتعلمت التعامل مع الناس وأصول الجدعنة.

وأضاف حمادة هلال خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، على شاشة قناة الحياة، ان والدى في اثناء فترة الاجازة كان يتركنى اقوم بالشغل ولكنى لم امكث في أي شغل لفترة طويلة واشتغلت نقاش وسباك ومبلط سيراميك واكتر شغلانة استمريت فيها محل كباب وكفتة.

وتابع هلال كنت بغنى وروحت فرح زبون سمعنى وقالى تعالا فرح بنتى، وروحت ولكن والدى غضب منى لانى رجعت متاخر

وقمت بالغناء في الأفراح في اول مرحلة في منطقتى، وكان عندى طموح ان اخرج من المنطقة، كانوا بيقولو لى ان صوتى حلو في المدرسة، ومدرسة اسمها ايمان كانت تحببنا في المدرسة والحصة الاخيرة لكل من عنده موهبة وبالفعل كانت هناك حفلة في المدارس وغنيت وحصل اعجاب كبير، واشتغلت في الافراح الشعبية والافراح في الاماكن الراقية.

وتابع هلال عندما مرض والدى كان خايف عليا من الاستمرا في هذا الطريق لأنى برجع متاخر ولكنه قام بتوجيهى إلى شركات الإنتاج وواجهت بعض المشكلات.

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وأوضح أنه قابل حسن اشش في شارع محمد على واستمع إلى صوتى وقالى هاخدك ونروح لحميد الشاعرى، وبالفعل توجهت إلى حميد واستمع لى وتم التعاقد مع هاى كواليتى، واول اجر اخدته خمسة جنيه وجبت إيشارب لأمي.

واوضح حمادة هلال عن موقف له عند مشاهدته بنت على كرسى متحرك وقالتلى انا فرحنا جدا انى بكلمك وبكيت بشدة .